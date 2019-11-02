На аэродром в Волгоградской области приземлится новый самолет

Общество 02.11.2019 09:48
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02.11.2019 09:48
Авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб» закупает АН-2. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, транспортно-десантный самолет обойдется государственному-автономному учреждению почти в 6,7 миллиона рублей. Закупка воздушного судна необходима клубу для проведения занятий среди детей по организации прыжков с парашютом.
В настоящее время на аэродроме ведутся работы по строительству новых объектов. В частности, здесь появится новое здание с современным классом подготовки парашютистов, зоной для укладки парашютов и столовая. Планируется построить гостиницу и казарму. Продолжается закупка нового оборудования.
Еще недавно, как сообщало ИА "Высота 102", территория авиаклуба «Юный ястреб» находилась в удручающем состоянии. Часть земли была незаконно отчуждена прежним руководством, сейчас в администрации региона ведут работу по ее возвращению. Технику привели в негодность или откровенно растащили, а часть самолетов улетела в неизвестном направлении. Власти намерены создать здесь современный детско-юношеский центр подготовки специалистов по спортивному и другим направлениям.
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