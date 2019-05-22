Разбитый аэродром под Волгоградом меняется с новой инфраструктурой





Четыре новых объекта для авиаклуба "Юный ястреб" в настоящее время возводятся на аэродроме в Средней Ахтубе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации региона, здесь монтируют здание площадью 1000 квадратных метров, где разместится современный класс подготовки парашютистов, зона для укладки парашютов, а также столовая. Залит фундамент для казармы под личный состав кадетов, расчищена площадка под гостиницу. Также идет подготовка к возведению учебного корпуса летной подготовки.

Авиаклубу переданы конструкции, которые использовались во время матчей ЧМ-2018 в Волгограде. Работы по преображению разбитого аэродрома, земли которого могли уйти под застройку, осмотрел сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Напомним, что в ноябре 2018 года, когда глава региона последний раз посещал аэродром, было заявлено о намерении региональных властей реконструировать эту площадку для привлечения молодежи к занятиям авиационным спортом. Тогда же губерантор заявил о том, что по факту исчезновения имущества клуба, в том числе самолетов, о чем сообщало ИА "Высота 102", начата следственная проверка

Аэродром в Средней Ахтубе давно находится в запущенном состоянии. Клуб лишился большей части своего имущества, в том числе земель. В настоящее время инициированы судебные процессы по возвращению собственности и недвижимости "Юному ястребу". Что же касается судьбы авиаклуба, то сегодня продолжается организация парашютно-тренировочного городка и закупка нового оборудования. Уже идет набор кадетов — на сегодняшний день здесь занимаются 60 человек. В целом, как отмечают в администрации региона, в течение года здесь смогут обучаться тысяча человек.



