Экономика

Четверо россиян приобрели британскую табачную фабрику в Волгограде

Экономика 29.04.2022 08:08
29.04.2022 08:08


Новыми собственниками  табачной фабрики «Империал Тобакко Волга», которая раньше принадлежала британской компании  Imperial Brands, стали четверо граждан России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ресурса  СПАРК, Константин Иванов владеет 30% доли уставного капитала, Александр Кобзев имеет такую же долю, Сергей Бронецкий – 28%, а Александр Наумов – 12%.
Ранее в компания Imperial Brands заявляли о приостановке деятельности в России,  а также о начале  переговоров  по передаче активов британского бизнеса. В качестве возможного владельца называлось юридическое лицо. 
Напомним, Imperial Brands  является четвертым по величине производителем сигарет во всем мире. В России компания представлена двумя предприятиями — фабрикой ООО «Империал Тобакко Волга» в Волгограде и ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг». На российском рынке Imperial Brands производит и реализует бренды Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим». В общей сложности на российских предприятиях табачного производителя заняты не менее 1500 человек. Фабрика в Волгограде работает с 1997 года. 

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