Полупустые автобусы на Пасху повезли волгоградцев на кладбища





В Волгограде с 9 часов утра начал курсировать общественный транспорт до городских кладбищ. Как сообщает ИА «Высота 102», автобусы от одной из конечных на площади Советской в Ворошиловском районы отходили полупустыми. Многие волгоградцы предпочли поехать к могилам родных на Красную горку и Радоницу, а пасху провести на даче и с семьями.







Напомним, в дни православных праздников в Волгограде будут курсировать 65 единиц транспорта. Горожане смогут воспользоваться транспортом с 09.00 до 15.00. Точно такое же расписание будет действовать и на Красную горку. В Волжском на Пасху, Красную горку и Радоницу также организованы дополнительные спецрейсы до кладбищ.







При этом те, кто решит поехать на кладбище на Пасху на собственных автомобилях, должны быть готовы к ограничениям, которые введены около погостов. Так, движение транспорта у кладбищ Волгограда 24 апреля будет ограничено в целях безопасности с 6.00 до 17.00.