В Волгограде болельщики после позорного проигрыша «Ротора» «Велесу» со счетом 0:3 в минувшую субботу в очередной раз потребовали отставки руководства клуба. Как сообщает ИА «Высота 102» с резкой критикой на Андрея Рекечинского и футболистов волгоградцы обрушились в социальных сетях.

Сообщение о проигрыше команды на стадионе «Волгоград Арена» в официальном паблике «Ротора» в ВКонтакте собрало около 140 гневных комментариев. В лучшем случае с иронией, а чаще с откровенной злобой, волгоградские болельщики просят на выход руководителей клуба, тренера и критикуют футболистов за никчемную игру. Больше того, волгоградцы открыто называют «Ротор» никак иначе как проектом по отмыванию денег.

— Из любого клуба мира уже уволили бы половину руководства, но не у нас, — признает Сахиб Гусейнов. — Как мы вообще растить таланты будем? Футбола в России нет!!!! Очень жаль. Все деньги хотят.

— На самом деле открыто происходит хищение денег налогоплательщиков, совершенно бессовестным образом, — с сожалением констатирует болельщик Владимир Игнатов.

— Сейчас «Ротор» это просто какие-то амебы. Ни мысли в игре, ни точного паса. Простейшие стеночки и то через раз получается. Не знал бы, что это профессиональные футболисты, сказал бы что любители играют в синих футболках. И так весь сезон! — делится эмоциями Андрей Триханов.

Цитируя известные строчки из песни «Остров невезения», волгоградцы призывают также не ходить на игры некогда любимой команды

— Может, хватит ходить на футбол? Может, потом руководство задуматься. Я очень люблю команду, но это уже чересчур, — говорит Евгений Поляков.

Запись послематчевой пресс-конференции, также опубликованная в ВКонтакте, вызвала не менее бурную реакцию болельщиков. Отвечая на вопросы журналистов, тренер «Ротора» Артем Куликов заявил:

— Сегодня многое пошло не так. Мы провели три вынужденные замены. Соперник по второму тайму заслужил эту победу. Они были и быстрее и мобильнее, и забили эти мячи. Мы оголяли зоны, и естественно команда соперника использовала эти пространства, обладая хорошим потенциалом. Конечно, результат абсолютно неприемлем. Давлеет результат. Со стороны тренерского штаба делается все возможное. Хочется, чтобы игроки выходили на замены более уверенно и придавали импульс команде.

В ответ волгоградцы посоветовали Куликову наказывать игроков рублем и попросили вмешаться губернатора.

— Если им так тяжело и они такие ранимые и психологически тяжело, пусть тогда снимаются с первенства ФНЛ и не позорятся, а то как бабки получать у них опустошение психологического нет. Нужно за проигрыш ничего не платить. Тогда посмотрим, как они забегают, - ответили в комментариях Куликову болельщики.

— Губернатор, Ротор для болельщиков - это всё, за 30 лет такой команды не было, разберитесь пожалуйста от души.

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