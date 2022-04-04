Общество

«Видно в понедельник их мама родила»: болельщики «Ротора» снова требуют отставки руководства

Общество 04.04.2022 09:35
04.04.2022 09:35


В Волгограде болельщики после позорного проигрыша «Ротора» «Велесу» со счетом 0:3 в минувшую субботу в очередной раз потребовали отставки руководства клуба. Как сообщает ИА  «Высота 102» с резкой критикой на Андрея Рекечинского и футболистов волгоградцы обрушились в социальных сетях.  

Сообщение о проигрыше команды на стадионе «Волгоград Арена» в официальном паблике «Ротора» в ВКонтакте собрало около 140 гневных комментариев. В лучшем случае с иронией, а чаще с откровенной злобой, волгоградские болельщики просят на выход руководителей клуба, тренера и критикуют футболистов за никчемную игру. Больше того, волгоградцы открыто называют «Ротор» никак иначе как проектом по отмыванию денег. 

— Из любого клуба мира уже уволили бы половину руководства, но не у нас, — признает  Сахиб Гусейнов. — Как мы вообще растить таланты будем? Футбола в России нет!!!! Очень жаль. Все деньги хотят. 

— На самом деле открыто происходит хищение денег налогоплательщиков, совершенно бессовестным образом, — с сожалением констатирует болельщик Владимир Игнатов. 

— Сейчас «Ротор» это просто какие-то амебы. Ни мысли в игре, ни точного паса. Простейшие стеночки и то через раз получается. Не знал бы, что это профессиональные футболисты, сказал бы что любители играют в синих футболках. И так весь сезон! — делится эмоциями Андрей Триханов. 

Цитируя известные строчки из песни «Остров невезения», волгоградцы  призывают также не ходить на игры некогда любимой команды

Может, хватит ходить на футбол? Может, потом руководство задуматься. Я очень люблю команду, но это уже чересчур, — говорит Евгений Поляков. 

Запись послематчевой пресс-конференции, также опубликованная в ВКонтакте, вызвала не менее бурную реакцию болельщиков.  Отвечая на вопросы журналистов, тренер «Ротора» Артем Куликов заявил: 

— Сегодня многое пошло не так. Мы провели три вынужденные замены. Соперник по второму тайму заслужил эту победу. Они были и быстрее и мобильнее, и забили эти мячи. Мы оголяли зоны, и естественно команда соперника использовала эти пространства, обладая хорошим потенциалом. Конечно, результат абсолютно неприемлем. Давлеет результат. Со стороны тренерского штаба делается все возможное. Хочется, чтобы игроки выходили на замены более уверенно и придавали импульс команде.  

В ответ волгоградцы посоветовали Куликову наказывать игроков рублем и попросили вмешаться губернатора.  

— Если им так тяжело и они такие ранимые и психологически тяжело, пусть тогда снимаются с первенства ФНЛ и не позорятся, а то как бабки получать у них опустошение психологического нет. Нужно за проигрыш ничего не платить. Тогда посмотрим, как они забегают, - ответили в комментариях Куликову болельщики. 

— Губернатор, Ротор для болельщиков - это всё, за 30 лет такой команды не было, разберитесь пожалуйста от души.

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