«Не упали в грязь лицом»: волгоградский «Ротор» в гостях обыграл «КАМАЗ» - 2:0









"Ротор" на выезде обыграл клуб из Набережных Челнов в матче 31-ого тура первенства ФНЛ – 2:0.

Как сообщает ИА "Высота 102", в начале встречи обе команды решили сыграть осторожно, поделив поровну процент времени владения мячом. Но уже на 13-ой минуте полузащитник волгоградцев Георгий Махатадзе выполнил подачу в штрафную площадь "КАМАЗа", где за мяч успешно поборолся Аслан Дудиев, и тот головой сумел ассистировать форварду Роману Минаеву, который технично переиграл вратаря хозяев и сумел отправить мяч в сетку ворот.

Стоит отметить, что поле очень низкого качества в Набережных Челнах поспособствовало тому, что после того, как счёт в матче открылся, футболисты обеих команд допускали много ошибок в передачах и в конструировании своих собственных атак. Что и сказалось на количестве опасных моментов в игре. Но, тем не менее, на 29-ой минуте "Ротор" имел отличную возможность удвоить своё преимущество. Андреа Чуканов опасно пробил со штрафного метров с 30-ти, однако голкипер хозяев в прыжке смог парировать сильный удар полузащитника гостей. Через несколько минут очень хороший шанс отличиться получил уже соперник. После подачи штрафного футболист "КАМАЗа" выиграл верховую борьбу и смог нанести опасный удар по воротам волгоградцев, но мяч в нескольких сантиметрах разминулся со штангой.Второй тайм по ритму напоминал начало первого. Обе команды с переменным успехом владели инициативой, но первый опасный момент после перерыва смогли создать хозяева поля. Игрок "КАМАЗа" опасно прострелил по воротам волгоградцев, однако голкипер Дмитрий Терновский спас волгоградскую команду от пропущенного гола. Буквально через пять минут соперник «Ротора» получил еще одну возможность сравнять счет. Футболист челнинского клуба нанес удар головой в ворота волгоградцев, но мяч каким-то чудом не долетел до них, а игроки "Ротора" сумели выбить мяч из своей штрафной.А вскоре подоспела и ответная атака "Ротора". Полузащитник Ника Кипиани заработал пенальти, который успешно реализовал Имран Улад Омар. После второго пропущенного мяча "КАМАЗ" всеми силами пытался отыграться, однако оборона волгоградского клуба стояла намертво и сумела сдержать отчаянный натиск соперника. При этом хозяева поля доигрывали матч в большинстве после того, как на 86-ой минуте все тот же Ника Кипиани получил вторую желтую карточку и был удален в подтрибунное помещение.Игра заканчивалась под проливным дождем, который смывал слезы радости немногочисленных фанатов волгоградского клуба, ставших свидетелями долгожданной гостевой виктории "Ротора". Ведь в случае поражения волгоградскому клубу было бы сложнее рассчитывать на сохранении места в ФНЛ. К слову, перед матчем некоторые болельщики едва ли не в ультимативной форме требовали от команды победы и только победы.Таким образом, "Ротор", одержав важную победу над одним из конкурентом в борьбе за выживание ("КАМАЗ" занимал 15-ое место в турнирной таблице ФНЛ - прим. ред. ИА "Высота 102"), набрал 30 очков, однако остался на своем уже ставшим привычным в последних турах 18-ом месте.