Спорт

Волгоградский «Ротор» пообещали оставить в ФНЛ

Спорт 25.03.2022 15:25
25.03.2022 15:25


Главный тренер волгоградского «Ротора» Артем Куликов пообещал болельщикам, что клуб останется в ФНЛ. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», он заявил на сегодняшней встрече  футболистов с фанатами, которых пригласили пообщаться со спортсменами и руководством клуба перед тренировкой команды на поле ВГАФК.

Около трех десятков болельщиков  получили возможность глаза в глаза высказать претензии игрокам за неудовлетворительную игру, при этом некоторые с трудом сдерживали эмоции. 

— Раньше на «Волгоград Арене» до 30 тысяч болельщиков приходили на матчи. А сейчас – всего около двух тысяч. Потому что смотреть не на что, — высказался один из болельщиков.

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский согласился, что виной тому стали плохие результаты клуба, однако напомнил, что почти два года в регионе действовали ограничения из-за коронавируса. Кроме того, многие, по его мнению,  не ходят на стадион, потому что есть возможность смотреть матчи в трансляции.

Футболисты «Ротора», хотя и соглашались со многим из того, что адресовали им болельщики, все-таки не могли сдержаться, когда фанаты «перегибали». Так, Азат Байрыев в ответ на претензию, чего он добился, напомнил, что играл с «Ротором» в премьер-лиге. 

Не обошлось и без традиционного вопроса, адресованного гендиректору АНО «СК «Ротор» Андрею Рекечинскому. Его снова спросили, уйдет ли он в отставку в случае вылета клуба из ФНЛ. 

— Поживем – увидим, оценку моей работы дадут, — уклончиво ответил руководитель клуба. 

В итоге футболисты пообещали исправиться и начать, наконец, побеждать.

После общения футболистов с болельщиками спортсмены отправились на тренировку, понаблюдать за которой разрешили пришедшим на встречу волгоградцам. 

Напомним, завтра на «Волгоград Арене» «Ротор» встретится с «Нефтехимиком». Пока волгоградский клуб занимает 18-ое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет все шансы покинуть лигу. 

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