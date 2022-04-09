В волгоградских магазинах продают самую дешевую муку в ЮФО

Общество 09.04.2022 08:04
09.04.2022 08:04
Средние потребительские цены на пшеничную муку оказались в Волгоградской области самыми низкими среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, в феврале килограмм муки в Волгоградской области стоил в среднем 37,21 рубля. Это лишь ненамного больше, чем было в январе 2022 года – 36,98 рубля за кг. При этом самая дорогая мука в ЮФО продается в Калмыкии – 53,84 рубля за кг, в Астраханской области она стоит 51,62 рубля. Стоимость этого продукта питания в Крыму и в Севастополе составляет 39,81 рубля и 39,15 рубля за килограмм соответственно.При этом в некоторых волгоградских магазинах муку хорошего качества можно приобрести со скидкой даже ниже обозначенной цены.
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