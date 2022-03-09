В Волгоградскую область прибыли 811 беженцев из ЛНР и ДНР

В Волгоградскую область по данным на 9 марта из Луганской и Донецкой народных республик прибыли уже 811 человек. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в администрации региона, практически половина из них - это дети.

За четыре дня в Волгоград и область своим ходом добрались 60 человек. 5 марта информагентство сообщало, что на территории региона находилось на тот момент около 750 жителей ЛНР и ДНР.

— В настоящее время в Волгоградской области зарегистрировано уже 811 беженцев, из которых 354 ребенка, — прокомментировали в пресс-службе обладмина.

Напомним, что первые 400 беженцев прибыли в Волгоградскую область 20 февраля. Уже 28 февраля дети из мятежных республик сели за парты в Волгограде и в городе-спутнике Волжском. Жители Донбасса и Луганска размещаются в пунктах временного размещения, а также у родных и близких в Волгоградской области.

Свои квартиры и частные дома беженцам представляют и жители региона.

Фото: ИА "Высота 102"