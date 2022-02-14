COVID-19 продолжает бить антирекорды в Волгоградской области

Covid-19 14.02.2022 12:11
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14.02.2022 12:11
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 2222 человек - это очередной рекорд заболеваемости в регионе. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее опасную инфекцию выявили у 2187 человек. От общего числа заболевших госпитализированы в стационар 273 жителя. За день коронавирус унес жизни еще 11 человек. Всего 6147 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. За сутки из медучреждений выписались 402 волгоградца.
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