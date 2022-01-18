На севере Волгограда прорвало канализационный коллектор





Ряд домов в Тракторозаводском районе Волгограда остался без холодной и горячей воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», коммунальная авария на ул. Николая Отрады, 22 произошла на канализационном коллекторе диаметром 200 мм. В настоящий момент на месте происшествия работают бригады и спецтехника. Подачу ресурса планируется возобновить до конца рабочего дня. Теплоснабжение домов по ул. Николая Отрады и Набережной Волжской флотилии осуществляется в обычном режиме, пояснили в компании.

Сегодня же в Кировском районе Волгограда произошла авария на трубопроводе на ул. Кирова, из-за чего жители нескольких домов остались без отопления и горячей воды.

Около 16-30 в компании отчитались о завершении ремонтных работ и о начале заполнений систем ресурсом в Кировском районе. В дома Тракторозаводского района также вернулась холодная и горячая вода.

Фото из архива ИА "Высота 102".