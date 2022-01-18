На севере Волгограда прорвало канализационный коллектор

Происшествия 18.01.2022 14:15
0
18.01.2022 14:15
Ряд домов в Тракторозаводском районе Волгограда остался без холодной и горячей воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», коммунальная авария на ул. Николая Отрады, 22 произошла на канализационном коллекторе диаметром 200 мм. В настоящий момент на месте происшествия работают бригады и спецтехника. Подачу ресурса планируется возобновить до конца рабочего дня. Теплоснабжение домов по ул. Николая Отрады и Набережной Волжской флотилии осуществляется в обычном режиме, пояснили в компании.
Сегодня же в Кировском районе Волгограда произошла авария на трубопроводе на ул. Кирова, из-за чего жители нескольких домов остались без отопления и горячей воды.
Около 16-30 в компании отчитались о завершении ремонтных работ и о начале заполнений систем ресурсом в Кировском районе. В дома Тракторозаводского района также вернулась холодная и горячая вода.
Фото из архива ИА "Высота 102".
Реклама
Тайник с героином рассекретили силовики на юге Волгограда18.01.2022 16:45
Происшествия 18.01.2022 16:45
Тело заключенного нашли в одиночной камере СИЗО в Волгоградской области18.01.2022 14:29
Происшествия 18.01.2022 14:29
В Волгоградской области без тепла остались многоэтажки, 2 детсада и ГИБДД18.01.2022 13:42
Происшествия 18.01.2022 13:42
Волгоградцев просят не играть с незнакомцами на бирже18.01.2022 13:28
Происшествия 18.01.2022 13:28
В Волгоградской области замело федеральную трассу на подъезде к Камышину18.01.2022 11:36
Происшествия 18.01.2022 11:36
Автобус из Астрахани пробил колесо на снежной трассе под Волгоградом18.01.2022 09:53
Происшествия 18.01.2022 09:53
Жилгородок в Волгограде сковали пробки из-за череды несуразных ДТП (ВИДЕО)17.01.2022 16:40
Происшествия 17.01.2022 16:40
Загоревшийся на дороге автомобиль потушили снегом в Волгоградской области17.01.2022 16:30
Происшествия 17.01.2022 16:30
В Волгограде «Газель» вытолкнула автобус с пассажирами в сугроб17.01.2022 15:41
Происшествия 17.01.2022 15:41
В Волгограде пролетевший на «красный» грузовик покалечил водителя иномарки17.01.2022 11:22
Происшествия 17.01.2022 11:22
В Волгоградской области сотни домов и школа остались без воды17.01.2022 11:01
Происшествия 17.01.2022 11:01
Силовики задержали в Волгограде криминального курьера (ВИДЕО)17.01.2022 10:17
Происшествия 17.01.2022 10:17
В Волгограде двойное ДТП с грузовиком спровоцировало пробку на Третьей продольной16.01.2022 16:32
Происшествия 16.01.2022 16:32
Жители поселка в Волгограде второй день ждут света16.01.2022 15:45
Происшествия 16.01.2022 15:45
"Живем во мраке и замерзаем": в нескольких домах Волгограда нет света третий день16.01.2022 14:15
Происшествия 16.01.2022 14:15
Реклама