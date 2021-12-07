Молодой мужчина погиб под Волгоградом из-за загоревшихся вещей

Происшествия 07.12.2021 08:57
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07.12.2021 08:57
В результате пожара, причина которого устанавливается, в рабочем поселке Светлый Яр минувшей ночью погиб 38-летний мужчина. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в одной из комнат в пятиэтажном доме в 1-м микрорайоне загорелись домашние вещи, которые тушили почти час.
Пожарных вызвали в 03.32 7 декабря. К прибытию на место ЧП расчетов 55-й пожарно-спасательной части огонь распространился на площади 5 квадратных метров. Спасатели вынесли из горящей квартиры тело погибшего и ликвидировали горение только к 04.27.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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