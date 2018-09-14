В Волгограде при работах повредили пластиковый газопровод

Происшествия 14.09.2018 11:28
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14.09.2018 11:28
Газопровод низкого давления повредили в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, ЧП случилось в четверг до дворе дома №22 по улице Мартовской. При земляных работах была проколота полиэтиленовая труба диаметром 160 миллиметров. Прибывшая на место аварийная газовая служба устранила утечку газа.
Отметим, что по словам специалистов, полимерные газовые трубы являются более долговечными, чем металлические. В частности, их проще монтировать.
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