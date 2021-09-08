Суточная смертность от коронавируса выросла в Волгоградской области

Общество 08.09.2021 15:00
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08.09.2021 15:00
17 человек за минувшие сутки скончались от последствий коронавируса в Волгоградской области. По данным федерального оперативного штаба, в последний раз такое количество смертей в регионе регистрировалось 24 августа. Всего от этой инфекции скончались 2416 жителей Волгоградской области.
Заболеваемость COVID-19 в регионе находится примерно на одном и том же уровне. За минувшие сутки этот диагноз был поставлен 349 жителям. Выздоровели 314 человек.
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