Экономика 02.09.2021 11:39 Новости компаний
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02.09.2021 11:39 Новости компаний
Для осуществления единовременных денежных выплат пенсионерам Волгоградской области региональное отделение банка изменило режим работы своих офисов.
Сегодня, 2 сентября, офисы Сбербанка в Волгоградской области открылись для клиентов на 30 минут ранее своего обычного графика. В таком же режиме они продолжат свою работу 3 и 6 сентября.
4 сентября — режим работы офисов увеличен. Офисы будут работать в субботу по стандартному режиму работы будничного дня (пятницы) с открытием на 30 минут ранее стандартного рабочего дня.
5 сентября — на 30 минут ранее стандартного рабочего дня по режиму воскресения.
С 7 сентября все офисы Сбербанка в Волгоградской области продолжат работать в обычном режиме.
Обслуживание корпоративных клиентов 2, 3 и 6 сентября будет проводиться в режиме работы офисов банка.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильном приложении, а также на сайте банка. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
— 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
— 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);
— 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номерам:
— 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);
— 8 495 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
— 8 800 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);
— а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.
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