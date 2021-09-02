



Для осуществления единовременных денежных выплат пенсионерам Волгоградской области региональное отделение банка изменило режим работы своих офисов.

Сегодня, 2 сентября, офисы Сбербанка в Волгоградской области открылись для клиентов на 30 минут ранее своего обычного графика. В таком же режиме они продолжат свою работу 3 и 6 сентября.

4 сентября — режим работы офисов увеличен. Офисы будут работать в субботу по стандартному режиму работы будничного дня (пятницы) с открытием на 30 минут ранее стандартного рабочего дня.

5 сентября — на 30 минут ранее стандартного рабочего дня по режиму воскресения.

С 7 сентября все офисы Сбербанка в Волгоградской области продолжат работать в обычном режиме.

Обслуживание корпоративных клиентов 2, 3 и 6 сентября будет проводиться в режиме работы офисов банка.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильном приложении, а также на сайте банка. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

— 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

— 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

— 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

— 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

— 8 495 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

— 8 800 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);

— а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.



