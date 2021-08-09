Общество

Как школьную столовую прошлого века превратить в современное кафе: в Волгограде стартовал видеопроект "Ремейк SтолоVки"

Общество 09.08.2021 13:15 Новости компаний
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09.08.2021 13:15 Новости компаний


Организатор питания "Виво Маркет" совместно с журналистом Вероникой Караваевой запустили новый блог, в котором рассказывают о модернизации обеденного зала в Гимназии №12 Краснооктябрьского района Волгограда.
Напомним, гимназия стала пилотной площадкой для реализации идей проекта «Школьное кафе», который еще обсуждается и дорабатывается с администрацией города. Кстати, это учебное заведение не вошло в перечень 22 школ, предлагаемых к реконструкции в возможном соглашении о муниципально-частном партнерстве, но благодаря активной позиции директора и родителей стала первой ласточкой проекта.
Так почему же это не просто новая столовая, а современное кафе?
Потому, что после обновления в ней будут:
- Современный интерьер. Дизайнеры разработали два варианта интерьера и предложили детям, родителям и администрации гимназии выбрать путем голосования самый интересный, на их взгляд. Победил более яркий проект  "Буйство красок". Именно он и встретит детей и учителей уже 1 сентября.
- Шведский стол. Школьникам, а особенно старшеклассникам, крайне важно принимать самостоятельные решения, они хотят выбирать. Возможность выбора блюд даст, так называемый, шведский стол. В его меню будут учтены все требования и нормы для детского питания.
- Система безналичной оплаты. Это инструмент позволит ускорить обслуживание школьников, чтобы они могли успеть спокойно поесть за небольшую перемену.
- Разрабатывается специальное приложение для того, чтобы учащиеся вместе с родителями могли заранее планировать завтраки или обеды. Или если у родителя возникнет необходимость "поставить на стоп" какое-то блюдо, он легко сможет это сделать в этом приложении.
- QR-код на продукции. Он позволяет перейти на страницу оператора питания и написать ему обратную связь напрямую. Это инструмент для оперативного взаимодействия потребителя и оператора питания.
Многие школы построены почти 50 лет назад и столовые в них требуют модернизации. Первый проект покажет, как может выглядеть современная столовая 21 века, куда дети будут идти с удовольствием и при этом питаться правильно и безопасно.
"Виво Маркет" уже полностью в "игре" и пути назад нет, поэтому давайте вместе посмотрим, что там происходит. Переходите по ссылке и смотрите первую серию в блоге под названием "Ремейк SтолоVки".

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