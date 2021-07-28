Чиновники оценили возможность перехода волгоградских школьников на дистанционку

Общество 28.07.2021 12:01
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28.07.2021 12:01
Комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области в настоящее время не рассматривает перевод школьников на дистанционное обучение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, окончательное решение о формате образовательного процесса будет принято позже исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Учебный процесс будет организован с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Сейчас все школы Волгоградской области готовятся встретить 1 сентября и начать занятия в традиционном формате. В образовательных учреждениях меняют кровлю, окна, во дворах устанавливают новое уличное освещение. В сельских школах ремонтируют спортзалы и готовят к открытию образовательные центры «Точка роста».
Напомним, 27 июля главный государственный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева подписала постановление об обязательной вакцинации ряда граждан, в том числе студентов ссузов и вузов старше 18 лет. Санкции в отношении непривитых будут приниматься по усмотрению руководства учебных заведений. «Это может быть отстранение от учебного процесса, либо дистанционное обучение. Все на усмотрение учебных организаций», – уточнила Зубарева на брифинге после публикации постановления.
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