Общество 13.06.2021 13:21
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13.06.2021 13:21
В Казанском кафедральном соборе Волгограда прошли первые молебны с мощами святого Александра Невского. Накануне ковчег со святыней доставили из Ростова-на-Дону в Волгоградскую область в рамках регионального этапа Крестного хода с мощами святого благоверного князя Александра Невского, который проходит через 86 городов. В Волгограде ковчег пробудет до 19 июня, а затем его повезут в Астрахань.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Казанском соборе, с утра люди идут, чтобы преклониться перед мощами заступника земли русской. Молебны проводят с 8 утра и до 7 вечера.
На территории собора выступает молодежный театр духовно-нравственного сюжета «Миргород». Юные артисты представили театрализованный спектакль по мотивам жизни Александра Невского.
Напомним, 2021 год ознаменован сразу тремя значительными датами: 800-летие святого благоверного князя Александра Невского, 760-летие образования Сарайской епархии и 30-летие Волгоградской епархии.Принесение мощей святого - акция памяти, организованная в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Проект реализуется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при организационной поддержке Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира.
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