



В Казанском кафедральном соборе Волгограда прошли первые молебны с мощами святого Александра Невского. Накануне ковчег со святыней доставили из Ростова-на-Дону в Волгоградскую область в рамках регионального этапа Крестного хода с мощами святого благоверного князя Александра Невского, который проходит через 86 городов. В Волгограде ковчег пробудет до 19 июня, а затем его повезут в Астрахань.





Как сообщили ИА «Высота 102» в Казанском соборе, с утра люди идут, чтобы преклониться перед мощами заступника земли русской. Молебны проводят с 8 утра и до 7 вечера.

На территории собора выступает молодежный театр духовно-нравственного сюжета «Миргород». Юные артисты представили театрализованный спектакль по мотивам жизни Александра Невского.

Напомним, 2021 год ознаменован сразу тремя значительными датами: 800-летие святого благоверного князя Александра Невского, 760-летие образования Сарайской епархии и 30-летие Волгоградской епархии.

Принесение мощей святого - акция памяти, организованная в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Проект реализуется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при организационной поддержке Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира.