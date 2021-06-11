В Волгоград прибудет ковчег с мощами святого Александра Невского





С 12 по 19 июня 2021 года на территории Волгоградской области пройдет региональный этап Крестного хода с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, ковчег прибудет 12 июня в 20.00 часов из г. Ростова-на-Дону и будет размещен в Казанском кафедральном соборе по адресу - Волгоград, ул. Липецкая, 10. Для поклонения верующим он будет доступен с 08.00 до 19.00 часов. В это время желающие смогут поклониться святыне, помолиться перед мощами заступника земли русской. Ежедневно с 11.00 до 16.00 часов у ковчега священнослужителями Волгоградской епархии будут совершаться молебны. Ковчег увезут из Волгограда 19 июня в 18.00 часов, следующим пунктом станет Астрахань.

При этом в день памяти святого князя Александра Невского, 12 июня в Казанском соборе состоится торжественное архиерейское богослужение, посвященное празднованию юбилея Волгоградской епархии. Божественную литургию возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Начало богослужения в 9.00.

Напомним, 2021 год ознаменован сразу тремя значительными датами: 800-летие святого благоверного князя Александра Невского, 760-летие образования Сарайской епархии и 30-летие Волгоградской епархии.



