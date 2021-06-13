У хутора Репино под Волгоградом продают базу отдыха

Общество 13.06.2021 09:41
0
13.06.2021 09:41
Комплекс нежилых зданий и движимое имущество в Среднеахтубинском районе Волгоградской области выставлено на торги по начальной цене в 24,1 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, все объекты расположены на земельном участке общей площадью 13 000 кв.м. примерно в 700 от хутора Репино. Земля выделена под базу отдыха. Продавцом выступает АО «ВМЭС» на основании договора аренды от 24 ноября 2014 года сроком на 49 лет.
В лоте представлены 15 нежилых зданий, среди которых административное здание, 11 летних домиков, летняя кухня и здание хозяйственного назначения. В списке движимого имущества – теннисные и бильярдные столы, кондиционеры, кровати, бетономешалка, трансформатор оздоровительной базы «Репино» и многое другое.
Торги проводятся в форме аукциона. Победителем будет признан участник, который предложит наибольшую цену. Статус торгов помечен, как приватизация. Продавец гарантирует, что имущество не арестовано, не заложено, не является предметом судебного разбирательства и не обременено правами третьих лиц.
Напомним, что это не далеко не первая база отдыха, которая распродается в Среднеахтубинском районе. Ранее сообщалось о продаже по делу о банкротстве турбазы «Рублевка», которая была выставлена на торги по начальной цене в 33,3 миллиона рублей.
Реклама
Оперштаб в Волгограде ослабил коронавирусные ограничения12.06.2021 17:27
Общество 12.06.2021 17:27
«Кассу взаимопомощи» ликвидируют в Волгоградской области12.06.2021 16:00
Общество 12.06.2021 16:00
Многодетным волгоградцам объяснили порядок получения сертификата на 300 тысяч12.06.2021 15:13
Общество 12.06.2021 15:13
Визг шин и рев мотора: в Волгограде соревнуются авто- и мотогонщики12.06.2021 13:16
Общество 12.06.2021 13:16
На Волгоградскую область обрушатся ливни, град и грозы12.06.2021 10:20
Общество 12.06.2021 10:20
Лучшего в стране водителя трамвая выберут в Волгограде12.06.2021 09:40
Общество 12.06.2021 09:40
Как подать заявку на ипотеку по ставке от 2,55% годовых?12.06.2021 08:58
Общество 12.06.2021 08:58
Волгоградские дальнобойщики успешно оспорили более 350 штрафов за мифический перевес11.06.2021 16:56
Общество 11.06.2021 16:56
Около 3 тысяч волгоградских школьников приняли участие в профилактических мероприятиях «Дорога железная – не для игры!»11.06.2021 15:54
Общество 11.06.2021 15:54
В Волгограде вручили госнаграды ко Дню России11.06.2021 13:00
Общество 11.06.2021 13:00
Волгоградские урбанисты взялись за благоустройство островов Сарпинский и Голодный11.06.2021 12:06
Общество 11.06.2021 12:06
В Волгоград прибудет ковчег с мощами святого Александра Невского11.06.2021 11:18
Общество 11.06.2021 11:18
В Волгограде снесут аварийную двухэтажку в камышах11.06.2021 10:57
Общество 11.06.2021 10:57
Экс-мэр Волгограда заболел коронавирусом после прививки "Спутником"11.06.2021 09:12
Общество 11.06.2021 09:12
В Волгоградской области снова прогремят грозы11.06.2021 08:54
Общество 11.06.2021 08:54
Реклама