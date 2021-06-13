У хутора Репино под Волгоградом продают базу отдыха





Комплекс нежилых зданий и движимое имущество в Среднеахтубинском районе Волгоградской области выставлено на торги по начальной цене в 24,1 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, все объекты расположены на земельном участке общей площадью 13 000 кв.м. примерно в 700 от хутора Репино. Земля выделена под базу отдыха. Продавцом выступает АО «ВМЭС» на основании договора аренды от 24 ноября 2014 года сроком на 49 лет.

В лоте представлены 15 нежилых зданий, среди которых административное здание, 11 летних домиков, летняя кухня и здание хозяйственного назначения. В списке движимого имущества – теннисные и бильярдные столы, кондиционеры, кровати, бетономешалка, трансформатор оздоровительной базы «Репино» и многое другое.

Торги проводятся в форме аукциона. Победителем будет признан участник, который предложит наибольшую цену. Статус торгов помечен, как приватизация. Продавец гарантирует, что имущество не арестовано, не заложено, не является предметом судебного разбирательства и не обременено правами третьих лиц.

Напомним, что это не далеко не первая база отдыха, которая распродается в Среднеахтубинском районе. Ранее сообщалось о продаже по делу о банкротстве турбазы «Рублевка» , которая была выставлена на торги по начальной цене в 33,3 миллиона рублей.



