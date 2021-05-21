Общество

Волгоградскую "Рублевку" распродают с молотка

Общество 21.05.2021 17:54
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21.05.2021 17:54


Земля и имущество базы отдыха "Рублевка", которая находится в 15 км от Волгограда и в 5 км от центра города Краснослободск Среднеахтубинского района, распродается по делу о банкротстве. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение о торгах, с молотка уходят одно- и двухэтажные деревянные срубы разного назначения. В лоте указано три мастерские, 9 домиков, две минигостиницы, административный домик, баня, три здания незавершенного строительства (домики), водонасосная и иное имущество. Продается и право аренды на земельный участок площадью 15000 кв.м., на котором расположены все вышеперечисленные здания.

Все находится в залоге у ПАО "Промсвязьбанк", который вправе оставить имущество за собой в ходе торгов посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены, а также при отсутствии заявок на участие в торгах. Начальная цена лота указана в размере 33,3 миллиона рублей. Минимальная цена продажи имущества/лота - цена отсечения указана в размере 40 % от начальной цены продажи.
Согласно документам, имущество распродается по делу о несостоятельности (банкротстве) ИП Гуровой Т.В., которая владеет 100% доли ООО "Рублевка". Индивидуальный предприниматель, как следует из документов арбитража, задолжала банку и ФНС России 46,3 миллиона рублей. 
Срок реализации имущества должника или завершения конкурсного производства решением суда продлен до 26 октября текущего года.
Фото приложено к описанию лота на сайте торгов

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