Общество

Дочь фронтовиков Елизавета Иванникова: «Они расписались весной в Сталинграде, а почерк их помнил Берлин»

Общество 09.05.2021 15:31
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09.05.2021 15:31


«Участнику Сталинградской битвы, однополчанину, ветерану 13-й Гвардейской Полтавской ордена Ленина дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии Иванникову В. И.  Дорогой боевой товарищ! В этот памятный для всех воинов дивизии  день – день формирования величайшей русской реки Волги – совет ветеранов дивизии от имени всех участников 13-й Гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии приветствует тебя с тех рубежей, где  мы начали крупнейшую в истории войн битву за город со славными революционными и трудовыми традициями – Сталинград! …  Мы, оставшиеся в живых, пронесли и умножили боевую славу от берегов Волги через Курскую дугу, Белгород, Харьков, Полтаву, Кременчуг, Днепр, Кировоград, Молдавию и Румынию, Польшу и Германию до Эльбы и Праги… 
Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник  А. Родимцев».

Дочь двух фронтовиков – Виктора Ивановича и Анны Ивановны Иванниковых, расписавшихся в победном сорок пятом на стенах Рейхстага в поверженном Берлине и соединивших судьбу здесь, в Сталинграде, в сорок втором, в составе легендарной 13-й дивизии генерала Александра Родимцева, хранит все письма, адресованные ее родителям из разных уголков некогда великой страны, включая письма легендарного генерала Александра Родимцева.  
Удивительна судьба этой супружеской пары. В 1942-м  году Виктор командиром взвода сражался за Сталинград, воевал на Мамаевом кургане, был ранен, а потом снова была передовая, отмеченная боевыми наградами, - Курская дуга, Берлин, Прага...
Санитарка Анна в поезде следовала за движущейся на запад линией фронта и вот оно - знамя над Берлином. И рейхстаг, где каждый из дошедших до него победителей оставил свою роспись, в том числе и Анна с Виктором. Потом они писали письма друг другу, когда мирное время уносило их своим потоком на родину,  где «щелкали всюду уже не затворы, а мирной судьбы соловьи...».
И встреча состоялась, и  уже в восстающем из руин Сталинграде они расписались, сыграли свадьбу и построили дом на улице Гатчинской. А когда закладывали фундамент, Виктор Иванович вывез целую машину мин и снарядов, посадил кусты сирени, которую всегда почитал как один из символов победы жизни над смертью.
Анна Ивановна все послевоенные годы до самой пенсии проработала сестрой-хозяйкой в военном госпитале, где залечивали раны те, кто принес мир и покой на сталинградскую землю, на которой родились  и росли ее дети, а потом внуки. Каждую весну 9 мая они все вместе с охапками победной сирени шли на Мамаев курган, к могиле павших воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, где собирались их  однополчане, расстилали поверженный немецкий парашют, поминали погибших друзей, поднимали тост за Победу. За любовь, которая сохраняет жизнь и дает нам право надеяться на будущее, ведь «они расписались весной в Сталинграде, а почерк их помнил Берлин».

«Это были мои родители Виктор Иванович и Анна Ивановна Иванниковы. Им, как и другим ветеранам, посвящена моя поэма «Сталинградская сирень», - говорит дочь фронтовиков член Союза писателей России Елизавета Иванникова. -  Моих дорогих родителей уже нет с нами. Но они с нами всегда».
Здесь память тянется  в надежде,
Как до тебя и до меня,
И возвращается, как прежде,
К гнездовьям Вечного огня.

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