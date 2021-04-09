Расследования

Крупный пожар полыхает на юге Волгограда (ВИДЕО)

Расследования 09.04.2021 05:54
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09.04.2021 05:54




С возгоранием площадью 1850 квадратных метров борются пожарные в эти минуты в Кировском районе Волгограда.  Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону,  сигнал о воспламенившихся ангарах на улице Самарской поступил в 01.20.

К месту тушения оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС ГУ МЧС по Волгоградской области. Всего в ликвидации огня задействовано 65 человек и 17 единиц техники. На месте был создан штаб по ликвидации огня и четыре боевых участка.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.
В 05.37 пожар локализован. Продолжается работа по разборке и заливке конструкций.
В 06.45 открытое горение ликвидировано.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. 

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