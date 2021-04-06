Телеком

«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа

Телеком 06.04.2021 14:45
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06.04.2021 14:45


«Ростелеком» лидирует по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа в 2020 году по оценкам независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, по данным «ТМТ Консалтинг», на конец 2020 года в России насчитывалось 178 тыс. публичных точек Wi-Fi доступа, организованных и обслуживаемых операторами связи, рост за год составил 7%. Выручка от услуги Wi-Fi в 2020 году составила 7 млрд руб., увеличившись почти на 2% по сравнению с 2019 годом.
По мнению агентства, «Ростелеком» в 2020 году второй год подряд стал лидером по числу обслуживаемых точек публичного Wi-Fi доступа – более 52 тыс. (без учета проекта УЦН). Количество точек за 2020 год увеличилось на 15,5%. Выручка оператора увеличилась на 15%. Основной рост в 2020 году компании обеспечили заказчики из банковского сектора и сферы здравоохранения.
«Решение “Ростелекома” позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлять беспроводной доступ в интернет внутренним пользователям и посетителям по технологии Wi-Fi с соблюдением всех требований российского законодательства. Услуга предоставляется под ключ: вместе с оборудованием и системой идентификации. Она доступна на всей территории страны. Причем услуга предоставления доступа может быть дополнена целым комплексом интегрированных решений по сервисной модели, включая проводной доступ в интернет, цифровое телевидение, услуги мобильной связи и виртуальных частных сетей», — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Денис Рябченков.
Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.
«Ростелеком» имеет богатый опыт развертывания больших распределенных сетей Wi-Fi. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Во время турнира услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi «Ростелекома» воспользовалось более 144 тысяч человек на стадионах и более 43 тысяч человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя.

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