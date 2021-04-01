Общество

Будет полыхать: в центре Волгограда под присмотром пожарных разгорится огонь

Общество 01.04.2021 20:02
0
01.04.2021 20:02


Контролируемый отжиг камыша и травы запланирован завтра, 2 апреля, в центре и на юге Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, сухую растительность начнут подпаливать в пятницу с 9:30. Пламя разгорится в пойме реки Царицы на границе Центрального и Ворошиловского районов, а также между Кировским и Красноармейским районами. Общая площадь камышовых зарослей, от которых планируют избавиться городские службы – свыше 50 тысяч квадратных метров. Плановые пожары организуют коммунальщики при содействии сотрудников пожарной охраны ГУ МЧС России по региону и комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда.
Чтобы избежать распространения огня на другие территории, отжиг будет проводиться небольшими участками там, где нет угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры. Подобные работы проводятся ежегодно весной для предотвращения масштабных пожаров жарким летом. 
Муниципальные службы напоминают волгоградцам, что при неконтролируемом пале любые погодные условия могут привести к беде. Например, порыв ветра может развернуть распространение огня на строения. При проведении организованного отжига растительности на месте мероприятия заранее выставляется спецтехника, учитываются все условия распространения огня. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
01.04.2021 20:19
Общество 01.04.2021 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 20:18
Общество 01.04.2021 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 17:23
Общество 01.04.2021 17:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.04.2021 16:03
Общество 01.04.2021 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 15:53
Общество 01.04.2021 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 12:01
Общество 01.04.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 11:29
Общество 01.04.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 11:07
Общество 01.04.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 09:46
Общество 01.04.2021 09:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.04.2021 09:46
Общество 01.04.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 07:57
Общество 01.04.2021 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2021 21:11
Общество 31.03.2021 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2021 16:31
Общество 31.03.2021 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2021 16:29
Общество 31.03.2021 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.03.2021 15:41
Общество 31.03.2021 15:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:19
Волгоградским пенсионерам продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
20:18
Олег Савченко: «Формирование комфортной городской среды по нацпроекту выходит на новый уровень»Смотреть фотографии
20:11
Спасли маму и ребенка: волгоградские врачи прооперировали беременную с инсультомСмотреть фотографии
20:02
Будет полыхать: в центре Волгограда под присмотром пожарных разгорится огоньСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде цены на бензин ползут вверхСмотреть фотографии
17:23
Победители грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна» разыграют 5 млн рублейСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде долгами за капремонт займется коллекторская компанияСмотреть фотографии
16:03
«Ей всегда не везло с врачами»: пережившая визит пьяных медиков волгоградка умерла в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-февраль 2021 года по РСБУ составила 16,8 млрд рублейСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде закрыли пекарню за нарушение антиковидных мерСмотреть фотографии
14:54
«Кто там кряхтит?»: губернатор Волгоградской области при восхождении на 20-й этаж оставил позади сенатора и мэраСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
Суровый приговор за подмену человеческих органов и взятки вынес суд ВолгоградаСмотреть фотографии
14:14
Предприниматель из Волгоградской области "сделал деньги" на гололедеСмотреть фотографии
14:11
В Волжском продолжаются ремонтные работы на станции скорой медицинской помощиСмотреть фотографии
13:09
Прокуратура добилась ужесточения приговора застройщикам скандального ЖК «АхтубаСитиПарк» в ВолжскомСмотреть фотографии
13:02
Перевернулся на крышу: в Волгограде в жесткой аварии двух такси пострадала 19-летняя пассажирка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:01
В Волгограде заработают 12 дачных автобусных маршрутовСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде грузовик сбил насмерть пенсионерку во двореСмотреть фотографии
11:44
«20 ударов по голове за кусок хлеба»: двое приятелей ответят за убийство пожилой волгоградкиСмотреть фотографии
11:29
Цены на сахар и масло в Волгоградской области вышли за пределыСмотреть фотографии
11:07
Аукцион по взысканию долгов за капремонт с волгоградцев проходит с аншлагомСмотреть фотографии
10:25
Двое студентов из Орска задержаны за телефонное мошенничество в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Кабина всмятку: под Волгоградом водитель фургона погиб в ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
09:46
«ЕвроХим-ВолгаКалий» поделился опытом развития территорий с участниками форума «UrbanVolgaWeekend»Смотреть фотографии
09:46
«Демография подкачала»: в Волгоградской области бывший детский сад выставили на торгиСмотреть фотографии
07:57
Рынок труда в Волгоградской области «выздоровел» после года пандемииСмотреть фотографии
21:11
«Невыносимо больно»: в Волгограде инвалид два года провел в заточении из-за отсутствия пандусаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:25
Волгоградская бизнесвумен держала в «черном теле» своих подчиненныхСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде главного фигуранта дела об убийстве из-за ссоры в родительском чате ждет новый судСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде на обновленном к ЧМ-2018 проспекте Жукова меняют асфальтСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 