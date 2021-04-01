Будет полыхать: в центре Волгограда под присмотром пожарных разгорится огонь





Контролируемый отжиг камыша и травы запланирован завтра, 2 апреля, в центре и на юге Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, сухую растительность начнут подпаливать в пятницу с 9:30. Пламя разгорится в пойме реки Царицы на границе Центрального и Ворошиловского районов, а также между Кировским и Красноармейским районами. Общая площадь камышовых зарослей, от которых планируют избавиться городские службы – свыше 50 тысяч квадратных метров. Плановые пожары организуют коммунальщики при содействии сотрудников пожарной охраны ГУ МЧС России по региону и комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда.

Чтобы избежать распространения огня на другие территории, отжиг будет проводиться небольшими участками там, где нет угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры. Подобные работы проводятся ежегодно весной для предотвращения масштабных пожаров жарким летом.

Муниципальные службы напоминают волгоградцам, что при неконтролируемом пале любые погодные условия могут привести к беде. Например, порыв ветра может развернуть распространение огня на строения. При проведении организованного отжига растительности на месте мероприятия заранее выставляется спецтехника, учитываются все условия распространения огня.



