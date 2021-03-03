В Волгоградской области выделили миллионы на взыскание с населения долгов за капремонт





Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов ищет организацию, которая будет взыскивать с населения долги за капремонт в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на оказание услуг по ведению в регионе исковой работы по взысканию с собственников помещений в многоквартирных домах задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоэтажках. Эту работу компания-победитель должна выполнить до 30 ноября текущего года.

Открытый конкурс в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,9 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств субсидии в виде имущественного взноса, предоставляемой из бюджета Волгоградской области.

Напомним, что администрация Волгоградской области в начале текущего года разрешила фонду капремонта привлекать сторонних лиц для ведения претензионно-исковой работы по взысканию взносов. Корректировка постановления администрации Волгоградской области о предоставлении субсидий на содержание фонда позволила организации обращаться за помощью к юристам из других структур для повышения платежной дисциплины населения. В фонде капремонта тогда пояснили, что для работы с должниками будут привлекаться не коллекторские, а именно юридические организации

Такие новшества объяснили наличием большой суммы задолженности населения перед регоператором – почти 2 млрд рублей. Собираемость взносов в настоящее время составляет около 86%.



