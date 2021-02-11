



Центральный районный суд Волгограда обязал городскую администрацию выплатить местной жительнице Наталье Демченко компенсацию морального вреда за причиненный вред здоровью при падении с аварийной лестницы. Как сообщил ИА «Высота 102» ее представитель в суде Алексей Демченко, удовлетворено и главное требование волгоградки - в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капремонт лестницы, ведущей от спортивной площадки к парковке в Тракторозаводском районе Волгограда.

Юрист Алексей Демченко сообщил, что пострадавшую полностью устраивает решение суда, в том числе и компенсация в размере 50 тысяч рублей, хотя изначально заявлялась сумма в 200 тысяч. "Мы добились основного, чтобы лестницу наконец-то отремонтировали. Хотя, думаем, что ждать этого придется еще долго", - сообщил собеседник агентства. По его словам, решение суда первой инстанции в законную силу пока не вступило, и, скорее всего, будет обжаловано администрацией в апелляционной инстанции.

"Администрация Волгограда, ТЗР и МБУ "ЖКХ ТЗР" заявили в суде, что пострадавшая сама виновата, выбрав эту лестницу для передвижения, так как знала и видела состояние лестницы, могла пойти в обход, использовав другой путь. Скажу, что мы были шокированы таким заявлением властей", - сказал юрист.

О том, как 51-летняя женщина упала и получила травму "Высота 102" рассказывала в декабре 2020 года . Тогда Наталья Демченко сообщила информагентству, что обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда и требованием отремонтировать лестницу, которая находится в аварийном состоянии.

На ней многие ступеньки разрушены, а сама лестница более 30 лет не ремонтировалась и не убиралась. 7 сентября 2020 года Наталья Демченко как обычно спускалась по одной из лестниц, расположенных между домами №№1,3 по улице Загорская, к автомобильной стоянке, оступилась и упала. Падение обернулось травмой - закрытым переломом верхней части лучевой кости, расположенной в области локтевого сустава. Женщину госпитализировали. Из-за травмы она несколько месяцев была нетрудоспособна.



