Общество 14.12.2020 21:25
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14.12.2020 21:25
Жительница Тракторозаводского района Наталья Демченко, пострадавшая при падении с пешеходной лестницы, ведущей от спортивной площадки к парковке, подала иск в суд на администрацию Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил ее представитель в суде Алексей Демченко.
По его словам, 51-летняя волгоградка намерена взыскать с городских властей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за причиненный вред здоровью и заставить чиновников капитально отремонтировать лестницу, которая находится в аварийном состоянии. В иске Наталья Демченко подробно описала, как и при каких обстоятельствах получила травму.
Утром 7 сентября текущего года она как обычно спускалась по одной из лестниц, расположенных между домами №№1,3 по улице Загорская, к автомобильной стоянке, оступилась и упала. По мнению волгоградки, это произошло в виду неудовлетворительного состояния лестничных пролетов и ступеней. Многие ступеньки разрушены, а сама лестница более 30 лет не ремонтировалась и не убиралась. Падение обернулось травмой - закрытым переломом верхней части лучевой кости, расположенной в области локтевого сустава. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где оказали помощь, что подтверждается медицинскими документами. Волгоградка утверждает, что травма обернулась для нее моральными и физическими страданиями, временной нетрудоспособностью.
Наталья Демченко уверена, что ответственность за случившееся должна нести администрация Волгограда, которая обязана своевременно принимать меры по содержанию и ремонту данного инфраструктурного объекта в целях обеспечения безопасности жизни и здоровью жителей. Тот факт, что лестница не включена в реестр муниципального имущества и является бесхозной, по мнению волгоградки, сути дела не меняет. В числе исковых требований - обязать мэрию обратиться с заявлением в государственный орган о принятии на учет заброшенной спортивной площадки с прилегающими к ней лестницами, на одной из которых она и упала. Благоустройство эта территория не видела очень давно - с годами все разрушилось и пришло в негодность. На так называемой спортивной площадке о давнишнем активном прошлом сегодня намекает лишь металлический каркас футбольных ворот. Однако играть в мяч, учитывая состояние объекта, здесь может быть небезопасно.
Дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде Волгограда.
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