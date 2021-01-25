Общество

Именем автора романа «Горячий снег» в Волгограде назвали улицу

Общество 25.01.2021 10:48
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25.01.2021 10:48


В преддверии 78-ой годовщины окончания Сталинградской битвы семь новых улиц в южных районах Волгограда назвали в честь героев войны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в Красноармейском районе одна из улиц получила имя Юрия Васильевича Бондарева – всемирно известного писателя, автора знаменитого романа «Горячий снег», действия которого разворачиваются под Сталинградом в декабре 1942 года. Бондарев участвовал в боях под Котельниково в составе 98-ой стрелковой дивизии. Скончался 29 марта 2020 года на 97-ом году жизни. 
В том же районе улицу, проходящую параллельно Второй Продольной магистрали и ограниченную улицами Бобровской и Дачной, решили назвать в честь генерал-лейтенанта, летчика-истребителя Бориса Николаевича Еремина. Во время Сталинградской битвы он был командиром истребительной эскадрильи 8-ой  Воздушной армии.
Имя участника Сталинградской битвы, капитана I ранга Георгия Ильича Захарова получила улица, проходящая параллельно 40 лет ВЛКСМ от строения №100 до строения №102. Он прошел всю Сталинградскую битву в должности командира минного катера. Занимался конвоированием караванов судов по Волге, отражая налеты фашистской авиации, участвовал в переправе солдат и военной техники через Волгу. 
В этом же микрорайоне еще одна новая улица получила имя Матвея Григорьевича Вайнруба, генерал-лейтенанта танковых войск. В качестве командующего бронетанковыми силами 62-ой Армии и заместителя командарма Чуйкова он ярко проявил себя в обороне Сталинграда. Подразделения под его командованием не допустили гитлеровцев к Центральной железнодорожной станции, а затем остановили наступление фашистских войск на этом участке фронта. 
В Советском районе по ходатайству ветеранских организаций имена героев Великой Отечественной войны получили три новые улицы. Одна из них названа в честь Дважды Героя Советского Союза, летчика-бомбардировщика, Почетного гражданина Волгограда Василия Сергеевича Ефремова. Данная улица проходит параллельно Добрушина от Тюленева в Плиева.
Именем Героя Советского Союза генерал-майора авиации Владимира Илларионовича Шевченко названа улица, ограниченная улицами Химина и балкой ручья Купоросный. Офицер принимал участие в оборонительных операций на территории Молдавии, Тернопольской-Мелитопольской областях и на Донбассе, а также в Ростовской и Барвенково-Лозовской наступательной операциях. 
Еще одной улице, расположенной между СНТ «Электромонтажник» и «Любитель» присвоено имя Героя Российской Федерации Абдулы Махаевича Ижаева. Абдула Махаевич начал свой боевой путь в боях под Сталинградом, где получил тяжелое ранение. После восстановления воевал на Центральном, Брянском и 1-ом Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Украины и Польши. Победу встретил в Берлине командиром отделения разведки.
Предложение о присвоении новым улицам Волгограда имен героев высказал губернатор Андрей Бочаров осенью 2020 года во время инспектирования работ по продолжению улицы Электролесовской. Тогда, напомним, было принято решение назвать новый участок Первой Продольной магистрали в честь Почетного жителя Волгограда, участника Сталинградской битвы, основателя ВолГУ Максима Матвеевича Загорулько.


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