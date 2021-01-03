Не дожили до пенсии: в Волгоградской области коронавирус унес жизни еще четырех человек





Трое мужчин и одна женщина стали новыми жертвами коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, трое мужчин являлись жителями Волгограда. Одному было 48, другому – 49 и третьей жертве – 50 лет. Мужчины не сразу обратились за медицинской помощью, однако после госпитализации стабилизировать их состояние не удалось. Двое из них скончались в областном госпитале ветеранов войны, третий – в волгоградской больнице №12.

Не удалось спасти врачам и 54-летнюю жительницу Фроловского района. Женщина сделала все, как рекомендуют врачи – сразу обратилась за медпомощью после первых признаков недомогания. Но амбулаторное лечение не принесло успеха и ее госпитализировали в районную больницу, где она, к сожалению, умерла.

В оперштабе утверждают, что у всех скончавшихся при жизни имелись хронических заболевания.

Всего в регионе уже 474 человека умерли от коронавируса.



