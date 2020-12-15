



28-летний волгоградец получил четыре года колонии общего режима за мошенничество с ОСАГО. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, фигурант состоял в ОПГ, занимавшейся инсценировками автоаварий с целью получения без законных оснований страховых выплат. Как стало известно информагентству, осужденного зовут Никита Берендеев.

С 2016 по 2019 годы молодой мужчина вместе со своими подельниками на инсценировании семи ДТП заработали 1,5 млн рублей. В содеянном обвиняемый полностью сознался. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду. Приговор в законную силу не вступил. Недавно под суд пошел лидер данной преступной группировки. Ещё одного соучастника ранее приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Напомним, Волгоград прославился на всю страну благодаря громкому скандалу о многомиллионном мошенничестве со страхованием автомобилей. Фигурантами уголовного дела являются бывшие депутаты Волгоградской гордумы – Евгений Щур, Алексей Зверев, Федор Литвиненко и Евгений Глазков. Их обвиняют в хищении 47 млн рублей. Уголовное дело расследуется несколько лет и до сих пор не передано в суд.

По последним данным, следствие продлено до 27 декабря, до этой же даты пролонгирована мера пресечения в виде запрета определенных действий для подследственных политиков.



