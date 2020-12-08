Общество

Известного в Волгограде львенка по кличке "Гром" конфисковали у собственника

Общество 08.12.2020 12:03
0
08.12.2020 12:03


Мировой судья судебного участка №48 в Волгоградской области принял решение о конфискации львенка по кличке "Гром" у его собственника Алакаева У.А. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, которое полгода добивалось этого решения.
Напомним, что маленького львенка в июне 2020 года обнаружили полицейские в Светлоярском районе Волгоградской области при досмотре автобуса, следующего по маршруту Махачкала-Москва. Животное нашли в ящике в багажном отделении. Врачи установили, что львенок истощен и болен пневмонией. Малыша выходили. В настоящее время он находится на временной передержке у сотрудников ИП "Довгалюк". Это "Забайкальский Цирк династии Довгалюк", который находился на гастролях в Волгограде и задержался здесь из-за пандемии.
В Межрегиональное управление Росприроднадзора поступило более 50 обращений граждан с просьбой забрать львенка у недобросовестного владельца. В отношении Алакаева У.А был составлен административный протокол по с. 8.35 КоАП РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений). В августе определением мирового судьи судебного участка № 48 протокол об административном правонарушении и другие материалы были возвращены в Межрегиональное управление. Однако ведомство обжаловало это решение в Светлоярском районном суде и материалы вернули на новое рассмотрение. Мировой суд признал собственника виновным в совершении административного правонарушения и применил санкцию в виде конфискации львенка. 
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. После того, как решение вступил в силу, будет решаться вопрос о месте постоянного содержания львенка по кличке "Гром".

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
08.12.2020 14:06
Общество 08.12.2020 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2020 10:19
Общество 08.12.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2020 09:58
Общество 08.12.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2020 09:13
Общество 08.12.2020 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2020 21:19
Общество 07.12.2020 21:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.12.2020 20:14
Общество 07.12.2020 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2020 18:58
Общество 07.12.2020 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2020 17:42
Общество 07.12.2020 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2020 16:54
Общество 07.12.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2020 14:40
Общество 07.12.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2020 13:43
Общество 07.12.2020 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.12.2020 19:07
Общество 06.12.2020 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2020 17:47
Общество 06.12.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2020 17:44
Общество 06.12.2020 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2020 15:49
Общество 06.12.2020 15:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:36
Волгоградская область получит новый транш из федерального бюджета «на поддержку штанов»Смотреть фотографии
14:06
В парке Гагарина Краснооктябрьского района зазвучала музыкаСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде установили причину массового отравления школьниковСмотреть фотографии
12:53
Инвестиционные компании группы банка «Открытие» отмечают двойной юбилей подарками клиентамСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом снова «пробила потолок»Смотреть фотографии
12:13
Угонщика 14 элитных иномарок Toyota и Lexus осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:03
Известного в Волгограде львенка по кличке "Гром" конфисковали у собственникаСмотреть фотографии
10:47
Власти Волгоградской области вводят трехуровневый контроль за госзакупкамиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде началась замена 21 км контактной сети скоростного трамваяСмотреть фотографии
09:58
На юге Волгограда дотла сгорел автобус с краснодарскими номерами (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Водитель умер после столкновения с опорой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Преподавателя волгоградского техникума будут судить за взятки от студентовСмотреть фотографии
09:13
Волгоградстат подсчитал стоимость борщаСмотреть фотографии
08:49
Дальнобойщик из Ростова-на-Дону стал "жертвой" фейкового ограбления в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:14
Красота стоит жертв: новогоднее убранство обходится в миллионы бюджету ВолгоградаСмотреть фотографии
18:58
В Волгограде дезинфицируют лицей после вспышки загадочного вирусаСмотреть фотографии
17:42
Мимикрирующую под музей игровую комнату в Волгограде опечатали на 20 сутокСмотреть фотографии
17:02
Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовыхСмотреть фотографии
16:54
Сторонники волгоградского времени запишут коллективное обращение для пресс-конференции президентаСмотреть фотографии
16:33
Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылокСмотреть фотографии
15:41
ПСБ проведет 11-12 декабря онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»Смотреть фотографии
15:28
Министр культуры РФ перечислила президенту России все трещинки волгоградской Родины-материСмотреть фотографии
14:54
Захмелели и обнаглели: в Волгограде пьяниц за рулем ловили пачкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В Волгограде через три года из кинотеатра "Победа" сделают Дом детстваСмотреть фотографии
14:30
Дело зампрокурора Волгограда расследуют в обстановке полной секретностиСмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области 31 декабря станет выходным по просьбам трудящихсяСмотреть фотографии
14:09
Под Волгоградом выстрелами остановили мчащуюся "десятку" с открытым багажником (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Депутатов Волгоградской облдумы просят поддержать идею присвоить городу Котельниково почетное званиеСмотреть фотографии
12:38
Волгоградец занялся вымогательством из-за порванной одеждыСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области «рыбный» браконьер ответит в суде за редкий уловСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 