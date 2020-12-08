Известного в Волгограде львенка по кличке "Гром" конфисковали у собственника

Общество 08.12.2020 12:03
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08.12.2020 12:03
Мировой судья судебного участка №48 в Волгоградской области принял решение о конфискации львенка по кличке "Гром" у его собственника Алакаева У.А. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, которое полгода добивалось этого решения.
Напомним, что маленького львенка в июне 2020 года обнаружили полицейские в Светлоярском районе Волгоградской области при досмотре автобуса, следующего по маршруту Махачкала-Москва. Животное нашли в ящике в багажном отделении. Врачи установили, что львенок истощен и болен пневмонией. Малыша выходили. В настоящее время он находится на временной передержке у сотрудников ИП "Довгалюк". Это "Забайкальский Цирк династии Довгалюк", который находился на гастролях в Волгограде и задержался здесь из-за пандемии.
В Межрегиональное управление Росприроднадзора поступило более 50 обращений граждан с просьбой забрать львенка у недобросовестного владельца. В отношении Алакаева У.А был составлен административный протокол по с. 8.35 КоАП РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений). В августе определением мирового судьи судебного участка № 48 протокол об административном правонарушении и другие материалы были возвращены в Межрегиональное управление. Однако ведомство обжаловало это решение в Светлоярском районном суде и материалы вернули на новое рассмотрение. Мировой суд признал собственника виновным в совершении административного правонарушения и применил санкцию в виде конфискации львенка.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. После того, как решение вступил в силу, будет решаться вопрос о месте постоянного содержания львенка по кличке "Гром".
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