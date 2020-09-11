«Победе» - быть!: власти не отказались от переделки кинотеатра в кукольный театр в Волгограде

Общество 11.09.2020 16:13
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11.09.2020 16:13
Конкурс по поиску подрядчика для реконструкции кинотеатра "Победа", сохранения и приспособления объекта культурного наследия регионального значения для размещения кукольного театра, все же состоится. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области вновь опубликовало закупку, которая накануне была отменена. Причиной этого, судя по всему, стало изменение формы закупки. Ранее она проводилась в форме открытого конкурса в электронной форме, теперь в виде конкурса с ограниченным участием в электронной форме.
Начальная (максимальная) стоимость работ прежняя - 537 миллионов 805 тысяч 821 рубль. Средства на реконструкцию "Победы" будут выделяться из областного бюджета частями: 2,89 миллиона поступят в 2020 году, 166,3 миллиона в 2021-ом, в 2022 - 181,4 и более 187,1 миллиона рублей в 2023 году.
Заказчиком работ выступает ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства".
Проектной документацией предусматривается изменение функционального назначения существующего здания бывшего кинотеатра «Победа» для размещения кукольного театра, а также многофункционального зала для массовых мероприятий и помещений для кружков с сохранением всех элементов декора фасадов и интерьеров, являющихся предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.
Для восстановления исторического облика объекта предусматривается демонтаж входа на фасаде и перегородок на 2-м этаже в зале, возведенных при размещении в здании бара «Поволжье». Здание решено покрасить так, каким оно было в 1950-ом. Так, предусматривается окраска декоративных элементов фасадов здания водостойкими и паропроницаемыми фасадными красками в белый цвет. Облицовка цоколя остается существующая – гранитными плитами. Существующее кровельное покрытие демонтируют и заменят на новое. Предусмотрена замена систем отопления, освещения, электроснабжения, вентиляции и др.
Справка. Здание было построено в 1895 году, до революции его занимало Царицынское ремесленное училище. Во время Сталинградской битвы здание было разрушено. В 1948 году на историческом фундаменте по проекту архитектора Ефима Левитана был построен первый в восстановленном Сталинграде кинотеатр, получивший название "Победа". Последние 13 лет кинотеатр не функционировал, в его помещениях вели свою работу детские кружки и секции. После реконструкции ГДЮЦ потребность в дополнительных площадях отпала. Поэтому данный объект было решено перепрофилировать под детский кукольный театр.
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