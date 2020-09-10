Общество

Не до «Победы»?: в Волгограде передумали ремонтировать знаменитый кинотеатр

Общество 10.09.2020 14:39
0
10.09.2020 14:39


ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» отменило закупку на выполнение работ по реконструкции  кинотеатра «Победа», сохранению и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения для размещения в этом здании кукольного театра. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована на сайте госзаказов. О причинах принятия такого решения не сообщается. 
Между тем, на проведение капитальных работ власти региона готовы были выделить 537 миллионов 805 тысяч 821 рубль. 
Проектной документацией предусматривалось изменение функционального назначения существующего здания бывшего кинотеатра «Победа» для размещения кукольного театра, а также многофункционального зала для массовых мероприятий и помещений для кружков с сохранением всех элементов декора фасадов и интерьеров, являющихся предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.
Реконструкция должна была завершиться осенью 2023 года.
Здание было построено в 1895 году, до революции его занимало Царицынское ремесленное училище. Во время Сталинградской битвы здание было разрушено. В 1948 году на историческом фундаменте по проекту архитектора Ефима Левитана был построен первый в восстановленном Сталинграде кинотеатр, получивший название «Победа». Последние 13 лет кинотеатр не функционировал, в его помещениях вели свою работу детские кружки и секции. После реконструкции ГДЮЦ потребность в дополнительных площадях отпала.  Поэтому данный объект было решено перепрофилировать под детский театральный центр. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
10.09.2020 15:38
Общество 10.09.2020 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2020 15:11
Общество 10.09.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.09.2020 14:33
Общество 10.09.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2020 13:47
Общество 10.09.2020 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2020 12:02
Общество 10.09.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2020 10:26
Общество 10.09.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2020 08:52
Общество 10.09.2020 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 20:52
Общество 09.09.2020 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 17:44
Общество 09.09.2020 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 15:22
Общество 09.09.2020 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 15:07
Общество 09.09.2020 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 14:51
Общество 09.09.2020 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2020 14:32
Общество 09.09.2020 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 13:45
Общество 09.09.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 11:35
Общество 09.09.2020 11:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:38
Исполнить немедленно: волгоградский облздрав обязали раскошелитьсяСмотреть фотографии
15:26
Под Волгоградом ярко сгорели 8 килограммов вещдоков (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:11
УФНС России по Волгоградской области предлагает работуСмотреть фотографии
14:39
Не до «Победы»?: в Волгограде передумали ремонтировать знаменитый кинотеатрСмотреть фотографии
14:33
В центре Волгограда поселился 50-килограммовый носорогСмотреть фотографии
13:47
«Не ждать декабря»: жители нескольких хуторов Волгоградской области требуют срочно перейти на московское времяСмотреть фотографии
13:14
Волгоградцы размечтались о росте реальной зарплаты в 2021 годуСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде расследуют дело о кровавом убийстве в хостелеСмотреть фотографии
12:02
На сцене Волгоградского НЭТа прогремела первая «Гроза»Смотреть фотографии
11:55
Смертоносный вирус в Волгоградской области продолжает убиватьСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде после избиения кондуктора за требование надеть маску возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
10:55
Бетонный столб расплющил авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
«Выносите его!»: в Волгограде пассажир без маски едва не сорвал график движения трамваевСмотреть фотографии
09:50
Должностные лица департамента образования Волгограда засветились в деле об откатах при ремонте школьных крышСмотреть фотографии
09:30
Грузовик с упаковками угля для мангалов сгорел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:52
Иностранных туристов заманят в Волгоградскую область открытками за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
20:52
В Роспотребнадзоре РФ оценили темпы тестирования на коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:44
Двойной удар: суд Волгограда принял новый иск против перевода времениСмотреть фотографии
16:24
Две таблетки из будущего умудрилась купить пенсионерка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:06
Волжский трубный завод признан лучшим экспортером ЮФО в сфере промышленностиСмотреть фотографии
15:36
Легковушка распотрошила фуру на трассе под Волгоградом: двое пострадавшихСмотреть фотографии
15:22
Частая езда по встречке с мигалкой иномарки СУ СКР озадачила волгоградских автолюбителейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
В Волгограде районную администрацию уличили в игре на стороне избранной УКСмотреть фотографии
14:51
Волжский трубный завод открыт для промышленного туризмаСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области мужчина и женщина не дожили до 60 лет из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:20
Тренер чемпионов честно рассказал, как руководитель волгоградского спорта убивает плаваниеСмотреть фотографии
14:13
Волгоградское отделение Сбербанка и «Сбербанк Факторинг» реализовали экспортный проект в регионеСмотреть фотографии
14:12
Чудеса с деревянной хибарой сделали жителей Волгограда хозяевами дорогой землиСмотреть фотографии
13:45
Любимец болельщиков волгоградского "Ротора" определился с новым клубомСмотреть фотографии
13:12
На предприятиях группы «НИКОХИМ» проходят конкурсные состязания профессионального мастерстваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 