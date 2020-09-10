



ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» отменило закупку на выполнение работ по реконструкции кинотеатра «Победа», сохранению и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения для размещения в этом здании кукольного театра. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована на сайте госзаказов. О причинах принятия такого решения не сообщается.

Между тем, на проведение капитальных работ власти региона готовы были выделить 537 миллионов 805 тысяч 821 рубль.

Проектной документацией предусматривалось изменение функционального назначения существующего здания бывшего кинотеатра «Победа» для размещения кукольного театра, а также многофункционального зала для массовых мероприятий и помещений для кружков с сохранением всех элементов декора фасадов и интерьеров, являющихся предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.

Реконструкция должна была завершиться осенью 2023 года.

Здание было построено в 1895 году, до революции его занимало Царицынское ремесленное училище. Во время Сталинградской битвы здание было разрушено. В 1948 году на историческом фундаменте по проекту архитектора Ефима Левитана был построен первый в восстановленном Сталинграде кинотеатр, получивший название «Победа». Последние 13 лет кинотеатр не функционировал, в его помещениях вели свою работу детские кружки и секции. После реконструкции ГДЮЦ потребность в дополнительных площадях отпала. Поэтому данный объект было решено перепрофилировать под детский театральный центр.



