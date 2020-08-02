Погибли четверо взрослых, ребенок в тяжелом состоянии: страшное ДТП под Волгоградом

На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по г. Михайловке, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Происшествия 02.08.2020 15:26
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02.08.2020 15:26
Сегодня около 14.00 час. на автодороге "Себрово-Сидоры" в Михайловском районе произошло лобовое столкновение автомашин "ВАЗ-2111" и "Лада-Гранта". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП погибли 4 человека: водители и их пассажиры. Травмы получил малолетний ребенок-пассажир ВАЗ-2111 (возраст примерно 3-4 года, в тяжелом состоянии доставлен в больницу). Силами МЧС произведено деблокирование погибших и пострадавших.
На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по г. Михайловке, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по г. Михайловке, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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