Общество

Лишь 23 выпускника в Волгоградской области смогли сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Общество 22.07.2020 12:41
0
22.07.2020 12:41


Девять выпускников Волгоградской области получили высший балл за экзамен по русскому языку, который проходил во вторую волну - 7 июля. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», из тех, кто писал ЕГЭ по русскому языку 6 июля, 100 баллов у 14 человек. Таким образом, в  общей сложности ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в регионе из 9 тысяч 700 участников написали лишь 23 человека. По информации областного комитета образования, науки и молодежной политики, во второй день экзамен по русскому языку на 100 баллов написали выпускники волгоградских лицея №5, гимназии №3 и школы №57. Два максимальных результата получили ученики Волжского — лицея №1 и школы №14 «Зеленый шум». Блестяще справились с работой ученица школы №3 Суровикино и выпускница Купцовской школы Котовского района, также 100 баллов за экзамен получила студентка Волгоградского медицинского колледжа — ЕГЭ ей необходимо для поступления в вуз. 

Всего выпускники Волгоградской области имеют 33 «стобалльных» результата за ЕГЭ по литературе, информатике, географии, русскому языку. Основной период ЕГЭ-2020 завершится  25 июля. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
22.07.2020 15:31
Общество 22.07.2020 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2020 15:15
Общество 22.07.2020 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2020 14:27
Общество 22.07.2020 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2020 14:24
Общество 22.07.2020 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2020 13:20
Общество 22.07.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2020 13:02
Общество 22.07.2020 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2020 16:07
Общество 21.07.2020 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2020 13:33
Общество 21.07.2020 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2020 13:10
Общество 21.07.2020 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2020 12:33
Общество 21.07.2020 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2020 11:53
Общество 21.07.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2020 17:22
Общество 20.07.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2020 14:45
Общество 20.07.2020 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2020 14:01
Общество 20.07.2020 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2020 13:46
Общество 20.07.2020 13:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:31
В Волгоградскую область туристов заманят деньгамиСмотреть фотографии
15:15
Дурь, биткоины, кэш: в Волгограде с продвинутого наркодилера взыскали 15 миллионовСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области у «Партии пенсионеров» дефицит пожилых кандидатов в депутатыСмотреть фотографии
14:47
Уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей предложено правительству РоссииСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде начали ремонт спортшколы, известной по жалобе Исинбаевой ПутинуСмотреть фотографии
14:25
«Sreda» для тех, кто устал от городской суетыСмотреть фотографии
14:24
52-летняя женщина пополнила список жертв коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Объединили потенциал: «Ростелеком» и «КИ системы» продолжат автоматизацию работы скорой медицинской помощиСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом охотника перепутали с сурком и убили выстрелом в головуСмотреть фотографии
13:20
Пара из Волгограда взыскала с турфирмы деньги за сорванный из-за пандемии отпуск в ТурцииСмотреть фотографии
13:02
Волгоградцам предлагают назвать сквер у храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
12:41
Лишь 23 выпускника в Волгоградской области смогли сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 балловСмотреть фотографии
12:14
Средняя стоимость купленных в Волгоградской области смартфонов выросла на 21%Смотреть фотографии
11:48
55 жителей Волгоградской области погибли от коронавирусаСмотреть фотографии
11:46
45 лет назад очистные сооружения на острове Голодный избавили Волгоград от холерыСмотреть фотографии
10:52
Волгоградстат порадовал новыми данными о росте зарплат во время пандемииСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде на глазах инвалидов и престарелых спалили жилой домСмотреть фотографии
10:20
Шокирующее ДТП на пустом перекрестке в Волгограде: покалечены ребенок и двое взрослыхСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
Не осталось ни «Шиша»: в Волгограде конфисковали нелегальные сигаретыСмотреть фотографии
21:08
Ежегодное чудо: озеро цветущих лотосов под Волгоградом сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
Крупный город Волгоградской области берет в долг более полумиллиардаСмотреть фотографии
16:34
Семья председателя КСП Волгограда избавляется от земельных угодийСмотреть фотографии
16:07
Режим ЧС из-за фекалий надолго накрыл Дубовку Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»Смотреть фотографии
14:07
Губернатор Андрей Бочаров посетил новое производство на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
13:33
Пятьдесят четвертой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал пенсионер из УрюпинскаСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде столичная аферистка превратила 14 друзей в потерпевшихСмотреть фотографии
13:10
Волгоградских болельщиков продезинфицируют перед матчами «Ротора»Смотреть фотографии
13:02
Замдекана ВолГТУ идет под суд за взяткиСмотреть фотографии
12:33
Абсолютно новый асфальт срезают на Астраханском мосту в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 