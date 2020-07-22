Общество 22.07.2020 12:41
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22.07.2020 12:41
Девять выпускников Волгоградской области получили высший балл за экзамен по русскому языку, который проходил во вторую волну - 7 июля. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», из тех, кто писал ЕГЭ по русскому языку 6 июля, 100 баллов у 14 человек. Таким образом, в общей сложности ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в регионе из 9 тысяч 700 участников написали лишь 23 человека. По информации областного комитета образования, науки и молодежной политики, во второй день экзамен по русскому языку на 100 баллов написали выпускники волгоградских лицея №5, гимназии №3 и школы №57. Два максимальных результата получили ученики Волжского — лицея №1 и школы №14 «Зеленый шум». Блестяще справились с работой ученица школы №3 Суровикино и выпускница Купцовской школы Котовского района, также 100 баллов за экзамен получила студентка Волгоградского медицинского колледжа — ЕГЭ ей необходимо для поступления в вуз.
Всего выпускники Волгоградской области имеют 33 «стобалльных» результата за ЕГЭ по литературе, информатике, географии, русскому языку. Основной период ЕГЭ-2020 завершится 25 июля.
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