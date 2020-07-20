В Волгоградской области 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 14 человек





14 выпускников школ Волгоградской области, сдававших ЕГЭ по русскому языку 6 июля, справились с задачей на 100 баллов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной комитет образования, блестящий результат смогли показать дети из Волгограда (лицей №2, №8, №9, №10, школа №27, школа-интернат «Созвездие», гимназия №1), Волжского (школа №12), Михайловки (школа №5 и №10), Камышина (школа №1, №9 и №15) и Клетского района (Верхнебузиновская средняя школа).

Основной период ЕГЭ завершится 25 июля. Выпускникам осталось сдать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 3 по 8 августа пройдет дополнительный период ЕГЭ для тех, кто не смог участвовать в экзаменах в основные дни по уважительным причинам







