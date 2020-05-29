



Игры маленьких жителей Волгоградской области на детских площадках остаются под запретом. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», напомнили в администрации Волгоградской области. «Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая 2020 года. Но при этом введено поэтапное ослабление режима. Так, начиная с 14 мая 2020 года, жителям Волгограда и области разрешили прогулки с детьми и родными на улице. Необходимо отметить, что детские и спортивные площадки остаются под запретом», - отметили в органе исполнительной власти.

Согласно постановлению губернатора и рекомендациям Роспотребнадзора родителям необходимо не допускать посещение несовершеннолетними гражданами детских и спортивных площадок во дворах и парках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, пояснили в администрации региона.

Между тем, как сообщает ИА «Высота 102», данный запрет нарушается практически повсеместно. У родителей свой аргумент – детские сады по-прежнему закрыты, а малышам, которых долго держали взаперти, просто некуда девать накопившуюся энергию.



