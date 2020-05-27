В Волгограде осудили налетчика на офисы микрозаймов в белых перчатках





Ранее судимый 26-летний житель Волгограда признан виновным в совершении двух разбойных нападений на офисы микрозаймов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Краснооктябрьский районный суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Судом установлено, что первое разбойное нападение он совершил 10 января текущего года. Увидев через окно, что в помещении нет посетителей, мужчина вошел в офис, предварительно скрыв лицо капюшоном и надев перчатки. Далее он начал угрожать ножом сотруднице организации , требуя наличные денежные средства.

Аналогичным образом 13 января он совершил еще одно разбойное нападение на офис микрофинансовой организации.

Вину в содеянном он полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил.