Расследования

В Волгограде осудили налетчика на офисы микрозаймов в белых перчатках

Расследования 27.05.2020 17:39
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27.05.2020 17:39


Ранее судимый 26-летний житель Волгограда признан виновным в совершении двух разбойных нападений на офисы микрозаймов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Краснооктябрьский районный суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Судом установлено, что первое разбойное нападение он совершил 10 января текущего года. Увидев через окно, что в помещении нет посетителей, мужчина вошел в офис, предварительно скрыв лицо капюшоном и надев перчатки. Далее он начал угрожать ножом сотруднице организации, требуя наличные денежные средства.
Аналогичным образом 13 января он совершил еще одно разбойное нападение на офис микрофинансовой организации.
Вину в содеянном он полностью признал.
Приговор в законную силу не вступил.


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