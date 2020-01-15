В Волгограде задержали напавшего на офисы микрозаймов разбойника в белых перчатках

Расследования 15.01.2020 13:00
5
15.01.2020 13:00
Полицейские задержали 26-летнего уроженца города Урюпинска по подозрению в совершении серии разбойных нападений на офисы микрозаймов в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, задержанный признал вину в совершении двух разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций в Краснооктябрьском районе 10 и 13 января текущего года.
Как ранее сообщало информагентство, злоумышленник в белых перчатках, скрыв свое лицо шарфом и капюшоном, угрожал сотрудникам офисов ножом. В одном случае он похитил 5 тысяч рублей, в другом - 3 тысячи рублей. Оба офиса находились под охраной частных охранных структур, но прибывшие охранники по горячим следам не успели задержать злоумышленника.
Задержанный сообщил полицейским, что вместе с семьей переехал в Волгоград полтора месяца назад из города Урюпинска. У него есть долги перед кредитными организациями. Похищенные деньги он потратил на погашение кредитов.
Уголовные дела возбуждены по статье "Разбой, совершенный с применением оружия", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.
Реклама
В Волгограде строителя-москвича отправили в колонию за неуплату 52,5 млн рублей налогов15.01.2020 16:19
Расследования 15.01.2020 16:19
Группа сутенеров предстала перед судом в Волгоградской области15.01.2020 09:07
Расследования 15.01.2020 09:07
«Убили ради рогов»: под Волгоградом двоим охотникам грозит тюрьма за отстрел краснокнижных сайгаков14.01.2020 15:24
Расследования 14.01.2020 15:24
В Волгоградской области сотрудница почты осуждена за присвоение чужих пенсий14.01.2020 13:11
Расследования 14.01.2020 13:11
1 Обсудить
В Волгограде застройщик обвиняется в нецелевом использовании денег 196 дольщиков14.01.2020 11:53
Расследования 14.01.2020 11:53
В Волгограде ребенок закладчика экстази жил в квартире с килограммами наркотиков14.01.2020 09:39
Расследования 14.01.2020 09:39
В Волгограде сотрудника фирмы посадили на 4 года за аферу с уборкой территории завода13.01.2020 17:15
Расследования 13.01.2020 17:15
В Волгограде любителя ездить "под градусом" отправили в колонию строгого режима13.01.2020 14:50
Расследования 13.01.2020 14:50
В Волгоградской области раскаявшийся мошенник избежал тюрьмы за 11 эпизодов обмана12.01.2020 18:55
Расследования 12.01.2020 18:55
В Волгограде отправили в колонию ревнивца за поджог машины соперника11.01.2020 10:59
Расследования 11.01.2020 10:59
«Убил пешехода и сжег машину»: в Волгоградской области задержали сбежавшего после смертельного ДТП водителя10.01.2020 11:45
Расследования 10.01.2020 11:45
8 Обсудить
Банда автомошенников идет под суд за инсценировку 79 ДТП в Волгограде и Подмосковье09.01.2020 16:37
Расследования 09.01.2020 16:37
Четверо жителей Волгоградской области выкопали километр водопровода и стали миллионерами09.01.2020 16:10
Расследования 09.01.2020 16:10
В Волгограде дело тайной ячейки Свидетелей Иеговы дошло до суда09.01.2020 15:58
Расследования 09.01.2020 15:58
7 Обсудить
Волгоградский облсуд поставил точку в деле о гибели велосипедиста из-за пьяного нарушителя09.01.2020 13:02
Расследования 09.01.2020 13:02
Реклама