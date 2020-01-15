В Волгограде задержали напавшего на офисы микрозаймов разбойника в белых перчатках





Полицейские задержали 26-летнего уроженца города Урюпинска по подозрению в совершении серии разбойных нападений на офисы микрозаймов в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, задержанный признал вину в совершении двух разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций в Краснооктябрьском районе 10 и 13 января текущего года.

Как ранее сообщало информагентство, злоумышленник в белых перчатках , скрыв свое лицо шарфом и капюшоном, угрожал сотрудникам офисов ножом. В одном случае он похитил 5 тысяч рублей, в другом - 3 тысячи рублей. Оба офиса находились под охраной частных охранных структур, но прибывшие охранники по горячим следам не успели задержать злоумышленника.

Задержанный сообщил полицейским, что вместе с семьей переехал в Волгоград полтора месяца назад из города Урюпинска. У него есть долги перед кредитными организациями. Похищенные деньги он потратил на погашение кредитов.

Уголовные дела возбуждены по статье "Разбой, совершенный с применением оружия", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.