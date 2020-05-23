СК разыскивает бесследно пропавшего жителя Волгоградской области

Расследования 23.05.2020 13:36
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23.05.2020 13:36
Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения 51-летнего жителя Алексеевского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в СУ СКР России по региону, материал проверки по факту безвестного исчезновения жителя хутора Скулябинский Андрея Апраксина находится в производстве Новоаннинского межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по области.
Установлено, что рано утром 25 апреля текущего года мужчина покинул место своего проживания и отправился в неизвестном направлении. До настоящего времени о месте его нахождения ничего не известно.
Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см., размер обуви 42-43, коренастого телосложения, кожа бледная, волосы на голове темно-русые с сединой, брови дугообразные средней ширины, носит густые усы.
Особые приметы: на правом предплечье с внешней стороны имеется небольшой шрам от установки «спицы» после перелома, рядом с большим пальцем руки имеется татуировка сине-зеленого цвета в виде надписи: «Л».
Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания Апраксина А.В., с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-937-708-82-62 или «02».
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