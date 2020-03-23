Под Волгоградом обширные земли природного парка изъяли у семьи коммерсанта





Девять земельных участков, расположенных в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", изъяли из незаконного владения 54-летнего жителя Волгограда Андрей Штака и его дочери. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, соответствующие иски были поданы надзорным ведомством в Среднеахтубинский районный суд.

В прокуратуре пояснили, что в августе 2019 года Андрей Штак был признан виновным в покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Следствием и судом установлено, что Штак на основании фиктивных дубликатов свидетельств на право собственности зарегистрировал на подставных лиц 9 земельных участков в х.Стахановец Среднеахтубинского района. В дальнейшем право собственности на 2 участка он зарегистрировал на себя, а 7 участков оформил на имя дочери. В результате указанных действий из собственности Волгоградской области выбыло 9 земельных участков, расположенных в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", общей площадью свыше 28 000 кв.м., кадастровой стоимостью около 3 миллионов рублей. Штак был приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

После вступления приговора в законную силу прокурор обратился в Среднеахтубинский районный суд с исками к Штаку и его дочери об истребовании участков из чужого незаконного владения в пользу Волгоградской области. После вступления судебных решений в законную силу их исполнение будет взято районной прокуратурой на контроль.



