Лже-полицейские отобрали у волгоградца машину





Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по г. Волгограду совместно с коллегами с регионального УФСБ России и Управления Росгвардии задержали подозреваемых в вымогательстве. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, преступление было совершено еще в декабре прошлого года. В полицию с заявлением о вымогательстве обратился 29-летний волгоградец. Потерпевший рассказал, что в Кировском районе, когда он припарковал свою машину возле магазина, к нему подошли трое неизвестных мужчин, которые представились сотрудниками полиции. Каких-либо документов, подтверждающих их принадлежность к правоохранительным органам, они не предъявили. Незнакомцы обвинили волгоградца в причастности к незаконным операциям с наркотиками и стали угрожать уголовным преследованием, обещая «найти» в салоне машины запрещенные вещества. Лжеполицейские потребовали передать им 500 тысяч рублей за якобы не возбуждение уголовного дела.





Требуемой суммы у потерпевшего не оказалось и вымогатели повезли его в ближайший ломбард, где волгоградец заложил золотой браслет и цепочку, передав деньги злоумышленникам. Но тем эта сумма показалась незначительной и они забрали у потерпевшего автомобиль «Митсубиси Лансер», после чего скрылись. Позже сгоревший автомобиль был обнаружен в нескольких километрах от места совершения преступления.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых в вымогательстве. При силовой поддержке бойцов спецподразделения СОБР «Вектор» все трое были задержаны. Ими оказались ранее судимые 22-летний, 23-летний и 31-летний местные жители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ – «Вымогательство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.



