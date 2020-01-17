В Волгограде бывший наркополицейский не смог отсудить у государства всю сумму «гонорара успеха»

Общество 17.01.2020 19:07
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17.01.2020 19:07
Бывший начальник межрайонного Волжского отдела УФСКН Павел Степаненко, отсудил у министерства финансов РФ лишь 15 тысяч рублей в качестве возмещения материальных затрат на услуги адвоката. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение было принято сегодня по иску Степаненко, который в настоящее время отбывает наказание в спеццентре исправительных работ в Ставропольском крае. Экс-наркополицейский намерен обжаловать судебное решение.
Напомним, Павел Степаненко потребовал возмещения 450 тысяч рублей после того, как суд оправдал его по двумя статьям из семи, по которым он был осужден. В эту сумму входили как оплата услуг защитника, который представлял его интересы при подаче апелляционной жалобы, так и «гонорар успеха» - вознаграждение, положенное адвокату при достижении результата. В данном случае, посчитал Павел Степаненко, результат был достигнут – с него была снята судимость по двум статьям УК РФ, а первоначальное наказание в виде 15,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима было заменено на исправительные работы. При этом на судебном заседании представитель федерального казначейства возражала против удовлетворения требований Павла Степаненко, считая, что государство не обязано компенсировать незаконно осужденному человеку «гонорар успеха» и выражала сомнение в том, что адвокат проделал работу именно на заявленную сумму.
Напомним, накануне Павел Степаненко обвинил бывших руководителей СУ СК по Волгоградской области в фабрикации его дела. Сейчас в ЕСПЧ на рассмотрении находятся три его жалобы. Сам он отбывает наказание в Ставропольском крае, где готовится отработать наказание на уборке улиц или мойке машин. При этом его супруга Татьяна рассказала, что ее мужу уже поступило предложение о трудоустройстве после освобождения. И эта работа связана с его опытом в сфере юриспруденции.
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