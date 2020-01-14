В Волгограде разбойник с ножом и в белых перчатках ограбил офис микрозаймов











Полицейские разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне тревожный сигнал поступил из павильона микрофинансовой организации, расположенной в Краснооктябрьском районе.

Неизвестный мужчина, скрывший лицо под шарфом и капюшоном, угрожая сотрудникам офиса ножом, похитил 3 тысячи рублей и скрылся. Охранники не смогли задержать разбойника и сообщили о преступлении в полицию.

Приметы преступника: на вид 25 лет. Одет: куртка с капюшоном цвета хаки, штаны черного цвета, ботинки черного цвета, на лице шарф черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: Отдел полиции №2 (Краснооктябрьский район) 73-70-91, 73-10-02, Управление МВД России по г. Волгограду – 93-01-11 или 02.



