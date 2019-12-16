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Депутат ГД от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: «ЕвроХим-ВолгаКалий» формирует новый облик Котельниково

Я так думаю 16.12.2019 12:01
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16.12.2019 12:01


Одно из самых ярких событий уходящего года - награждение лауреатов V Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям быть» в Москве. Для Волгоградской области особенно важно, что лауреатом в номинации «Команда героев» стал проект «Котельниково-земля героев», реализуемый администрацией Котельниковского муниципального района при поддержке компании «ЕвроХим-ВолгаКалий». Присутствовавшая на церемонии награждения депутат Государственной думы России Татьяна Цыбизова в беседе с ИА «Высота 102» высказала свою точку зрения о том, почему развитие бренда территории важно, прежде всего, для самих котельниковцев. 


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