Депутат ГД от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: «ЕвроХим-ВолгаКалий» формирует новый облик Котельниково





Одно из самых ярких событий уходящего года - награждение лауреатов V Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям быть» в Москве. Для Волгоградской области особенно важно, что лауреатом в номинации «Команда героев» стал проект «Котельниково-земля героев», реализуемый администрацией Котельниковского муниципального района при поддержке компании «ЕвроХим-ВолгаКалий». Присутствовавшая на церемонии награждения депутат Государственной думы России Татьяна Цыбизова в беседе с ИА «Высота 102» высказала свою точку зрения о том, почему развитие бренда территории важно, прежде всего, для самих котельниковцев.