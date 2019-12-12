Экономика 12.12.2019 16:15
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12.12.2019 16:15
Меньше трех недель осталось для уплаты предпринимателями страховых взносов в фиксированном размере. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, произвести взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированном размере до 31 декабря включительно должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой.
Размер фиксированных платежей для указанной категории в текущем году изменился: фиксированный платеж на обязательное пенсионное страхование составляет 29 354 рубля, на обязательное медицинское страхование – 6 884 рубля.
При этом страховые взносы в фиксированном размере должны быть уплачены даже за тот период, когда предпринимательская или иная профессиональная деятельность не осуществлялась, либо отсутствовали доходы от деятельности.
Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности можно в "Личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя": достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Также можно произвести оплату через сервис "Уплата налогов и пошлин".
В случае неведения финансово-хозяйственной деятельности, в целях снятия налоговой нагрузки, плательщикам рекомендуется прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
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