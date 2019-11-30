Волгоградец поставил на поток производство фальшивых полисов ОСАГО





Полицейские задержали в Волгограде за подделку документов 34-летнего жителя Кировского района. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемый, используя полученные от клиентов данные, в различных страховых компаниях оформлял для них полисы ОСАГО, где в качестве транспортных средств указывал мототехнику, а затем с помощью графических редакторов изменял в бланках характеристики транспортных средств. В ходе обыска в компьютере у подозреваемого было обнаружено свыше 1 тысячи оформленных таким образом документов.

Объявления о продаже бланков ОСАГО он размещал в соцсетях, где был зарегистрирован под вымышленными аккаунтами. Потенциальным покупателям мужчина обещал содействие в быстром оформлении, выгодные скидки, но при этом не скрывал, что данные документы в случае совершения ДТП не будут предусматривать денежные выплаты и покрытие материального ущерба. Согласившиеся на такие условия покупатели перечисляли на обозначенные им расчетные счета денежные средства, получая взамен оформленные документы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ – «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.



