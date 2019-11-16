С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»









Волгоградский завод «Красный Октябрь» на этой неделе принимал участие в международной выставке «Металл-Экспо 2019». Горячее эксклюзивное фото, сделанное у стенда предприятия и опубликованное ИА «Высота 102», имело большой успех. Хотя привлечение полуобнаженных девушек-моделей в качестве украшения подобных крупных мероприятий - обычное дело, в консервативном Волгограде смелость металлургов вызвала некоторый ажиотаж. Зато теперь все знают - «Красный» работает с огоньком.





Это не «марсианские хроники», а ликвидированная свалка на территории Волго-Ахтубинской поймы. С советских времен здесь десятилетиями скапливались и издавали непередаваемые запахи отходы, которые наконец-то разгребли и вывезли. Теперь власти обещают полную рекультивацию этих многострадальных земель Среднеахтубинского района. Уже началась высадка сеянцев дуба черешчатого.





Руководству Светлоярского района на этой неделе устроили разнос на заседании Экологического совета при Волгоградской областной думе под председательством депутата регпарламента Ирины Соловьевой. Она пришла в негодование от нелепых оправданий заместителя главы района Юрия Ускова. Он так и не смог внятно пояснить, как в Светлом Яре собираются решать скандальную проблему сброса сточных вод в почву, а также, почему районные власти проигнорировали необходимость ликвидации последствий ЧС с разливом нефтепродуктов.





В преддверии зимы учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Волгоградской области прошли на 3-ей Продольной магистрали. Условная ситуация, когда из-за ДТП на заснеженной дороге пострадали люди и образовался затор, вполне может произойти в реальности. Поэтому спасатели должны быть во всеоружии.



