Общество

В Волгограде девочка-инвалид получила от соцзащиты помощь только после решения суда

Общество 25.09.2019 13:21
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25.09.2019 13:21


Обязанность обеспечить ребенка-инвалида техническим средством реабилитации возложена судом на региональный комитет социальной защиты населения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для предъявления прокурором Тракторозаводского района искового заявления послужили материалы надзорной проверки, проведенной по обращению отца 13-летней девочки - инвалида по зрению. Согласно индивидуальной программе реабилитации ребенок нуждался  в мобильном телефоне с речевым выходом. Однако, положенное техническое средство органами соцзащиты не выдавалось, несмотря на неоднократные обращения родителей. Суд разделил позицию прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме.
В настоящее время судебное решение фактически исполнено.

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